Dni Otwarte dla przyszłych rodziców z Policach

Dzień otwarty Sali Porodowej w szpitalu w Policach.

Edycja tekstu: Natalia Chodań

- W sobotę od 10 do 14 przyszli rodzice będą mogli zobaczyć „od kuchni” blok porodowy oraz oddział położniczy, a także porozmawiać ze specjalistami zajmującymi się opieką nad mamą i dzieckiem - wyjaśnia Magdalena Knop, rzecznik prasowy Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 1 PUM w Szczecinie.- To praktyczna wiedza, ale też najważniejsze chyba wsparcie emocjonalne, którego przyszli rodzice tak bardzo, bardzo potrzebują. Ubiegłoroczna pierwsza edycja takiego Dnia Otwartego pokazała, jak bardzo ważne i cenione przez rodziców są tego typu spotkania, bo odwiedziło nas wówczas blisko pół tysiąca osób - dodaje Knopp.W programie wydarzenia znalazły się m.in. konsultacje dotyczące karmienia piersią, warsztaty z udzielania pierwszej pomocy noworodkom czy prezentacje szkoły rodzenia.