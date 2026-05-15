Dni Otwarte dla przyszłych rodziców z Policach

Region Anna Klimczyk

Fot. pixabay.com / DigitalMarketingAgency (CC0 domena publiczna)
Dzień otwarty Sali Porodowej w szpitalu w Policach.
- W sobotę od 10 do 14 przyszli rodzice będą mogli zobaczyć „od kuchni” blok porodowy oraz oddział położniczy, a także porozmawiać ze specjalistami zajmującymi się opieką nad mamą i dzieckiem - wyjaśnia Magdalena Knop, rzecznik prasowy Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 1 PUM w Szczecinie.

- To praktyczna wiedza, ale też najważniejsze chyba wsparcie emocjonalne, którego przyszli rodzice tak bardzo, bardzo potrzebują. Ubiegłoroczna pierwsza edycja takiego Dnia Otwartego pokazała, jak bardzo ważne i cenione przez rodziców są tego typu spotkania, bo odwiedziło nas wówczas blisko pół tysiąca osób - dodaje Knopp.

W programie wydarzenia znalazły się m.in. konsultacje dotyczące karmienia piersią, warsztaty z udzielania pierwszej pomocy noworodkom czy prezentacje szkoły rodzenia.

Edycja tekstu: Natalia Chodań
Dodaj komentarz 1 komentarz

Czy promowanie tak mocnej opalenizny kobiet ciężarnych, jak na zdjęciu ilustrującym artykuł, jest właściwie w kontekście zagrożenia nowotworów skóry i niekorzystnego wpływu promieniowania na płód?
Mnie się wydaje, że chyba nie...

