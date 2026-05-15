Dla młodzieży to koniec jazdy z "wiatrem we włosach" [WIDEO, ZDJĘCIA]

Region Krzysztof Cichocki

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]
Od 3 czerwca osoby do 16. roku życia będą musiały jeździć w kaskach na rowerach i hulajnogach elektrycznych. Za jazdę bez kasku mają grozić mandaty w wysokości 100 złotych dla rodziców lub opiekunów.
Szczecinianie mówią, że nowe przepisy to dobry krok w stronę bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.

- Ja jestem za, bo będzie bezpiecznie. - Tyle wypadków ostatnio. Jeżdżą i dla swojego dobra powinni nosić te kaski. Ja sam jeżdżę w kasku. Trenowałem kiedyś kolarstwo i wiem czym grożą takie upadki. - Może uratować to komuś nawet życie. - Stawiam jednak, że większość osób raczej nie będzie i tak zakładała. A będzie to za mało kontrolowane przez policję... Jednak to będzie obowiązek, więc można go będzie egzekwować - mówią Szczecinianie.

Nowe przepisy to odpowiedź na rosnącą liczbę wypadków wśród młodzieży na jednośladach – podkreśla sierżant sztabowy Adrianna Szczerba z zachodniopomorskiej policji. Dodaje też, że nie musi to być specjalistyczny kask.

- Ochrona głowy w tym przypadku jest jednakowa. Pamiętajmy, że lepiej ubrać kask, który ochroni naszą głowę przed urazami lub chociaż zmniejszy ich skutki - dodaje Szczerba.

Od początku roku w województwie zachodniopomorskim doszło do 10 wypadków i 40 kolizji z udziałem hulajnóg elektrycznych. W wyniku tych zdarzeń 10 osób zostało rannych, nikt nie zginął.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

