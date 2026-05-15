Szczecin planuje zakup kolejnych hybryd

Szczecin skorzysta z opcji i kupi kolejne autobusy hybrydowe - poinformował w mediach społecznościowych wiceprezydent Łukasz Kadłubowski.
Miasto zdecydowało o zamówieniu dodatkowych sześciu pojazdów dla Szczecińskiego Przedsiębiorstwa Autobusowego "Klonowica".
To oznacza, że łącznie dla dwóch miejskich spółek zakupionych zostanie 56 autobusów o napędzie mild hybrid.
W ostatnich miesiącach na ulice Szczecina wyjechało 18 autobusów elektrycznych, a miasto przygotowuje się także do zakupu kolejnych 20 takich pojazdów.
Autorka edycji: Joanna Chajdas
