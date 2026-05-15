Rusza nabór do klas siódmych językowych i eksperymentalnych

W Szczecinie startuje nabór do klas siódmych dwujęzycznych i eksperymentalnych. Rekrutacja rozpocznie się w najbliższy poniedziałek.
Uczniowie będą mogli ubiegać się o miejsca między innymi w klasach z językiem angielskim, niemieckim i włoskim, a także w klasie eksperymentalnej o profilu matematycznym w Szkole Podstawowej numer 6.
Wnioski będzie można składać elektronicznie do 29 maja. Kandydaci będą musieli także przejść sprawdziany językowe lub matematyczne.
Ostateczne wyniki naboru zostaną ogłoszone 10 lipca.
Autorka edycji: Joanna Chajdas
