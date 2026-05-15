Kołobrzeg zabierze seniorów na spacer [ZDJĘCIA]

Fot. SGR "Paramedic"
"Złoty spacer seniora" - ubiegłoroczna akcja zainicjowana przez kołobrzeskich ratowników doczekała się nie tylko kontynuacji, ale także rozwoju. Ich działania wspomogło miasto.
Ratownicy z grupy "Paramedic" otrzymali wsparcie od miejscowych urzędników. Dzięki temu mogą nie tylko kontynuować swój pomysł polegający po prostu na umożliwieniu osobom starszym i niepełnosprawnym pokonanie barier architektonicznych i wyjście na spacer.

Andrzej Libera, dyrektor Centrum Usług Społecznych w Kołobrzegu mówi, że ich idea zostaje rozwinięta o program "Kołobrzeg po drugiej stronie drzwi".

- Ratownicy pomagają starszą osobie wydostać się z miejsca zamieszkania, znosząc ją w razie potrzeby. Na seniora czeka specjalnie przygotowany bus, który będzie jeździł po Kołobrzegu po to, aby obejrzeć jak pięknie nasze miasto się rozwija - tłumaczy Libera.

Akcje skierowane są do osób, które miesiącami i latami pozostają uwięzione w "czterech ścianach". Remigiusz Jankowski z grupy "Paramedic" mówi, że poprzednie lata udowodniły, z jakimi problemami borykają się mieszkańcy.

- Czasami jeden schodek może być takim dość dużym problemem dla osoby, która na wózku się porusza. Zapisy przyjmowane są przez Centrum Usług Społecznych - dodaje Jankowski.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
Relacja Przemysława Polanina.

