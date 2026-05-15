Rusza Noc Muzeów w Świnoujściu

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin/Archiwum]

Choć Europejska Noc Muzeów oficjalnie rusza w sobotę, w Świnoujściu już w piątek wieczorem, drzwi Muzeum Rybołówstwa Morskiego będą otwarte dla zwiedzających. Tegoroczne obchody na wyspach związane są z kryminalną historią miasta.

Tegoroczne obchody Europejskiej Nocy Muzeów w Świnoujściu rozpoczynają się o godzinie 18. W świnoujskim muzeum posłuchać będzie można opowieści dr Józefa Plucińskiego.



Leszek Kamiński ze świnoujskiego muzeum przyznaje, że będą to historie dla osób o mocnych nerwach.



- Doktor Pluciński będzie mówił o przestępcach ze Świnoujścia. Oczywiście w trakcie prelekcji muzeum też będzie otwarte i można będzie je zwiedzać - dodaje Kamiński.



Lech Trawicki, dyrektor Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Świnoujściu zachęca do odwiedzenia sejfu, w którym zwiedzający odnajdą mroczną wystawę.



- Pokażemy państwu dokumentację ze śladów zbieranych w miejscach przestępstw. Dodatkowo mamy przygotowaną opowieść o jednym z najsłynniejszych seryjnych morderców lat 80., czyli o Skorpionie - podkreśla Trawicki.



Muzeum będzie otwarte dla zwiedzających do północy.



Autorka edycji: Joanna Chajdas