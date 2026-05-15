W Świnoujściu będzie czyściej

Czystsze Świnoujście? To się dzieje! Świnoujskie ulice zyskają nowe, estetyczne śmietniki. Koniec z szukaniem kosza przez pół dzielnicy. Nowe pojemniki zamontowane będą w kluczowych, zgłaszanych przez wyspiarzy miejscach.

Świnoujście stawia na czystość i odpowiada na prośby mieszkańców. W mieście pojawią się nowe uliczne kosze na odpady informuje Wojciech Basałygo z UM w Świnoujściu.



- Miasto zakupiło 30 śmietniczek. One się trochę różnią od tych, które są w innych miastach w Polsce. A to ze względu na to, że mamy ptaki, które bardzo często wyciągają swoimi dziobami odpady, dlatego nasze śmietniczki od góry są specjalnie zabudowane - tłumaczy Basałygo.



Nowe pojemniki staną w najbardziej zatłoczonych miejscach. - Mieszkańcy miasta zwracają nam uwagę na to, że idąc na przykład długimi ulicami muszą przejść spory kawałek zanim znajdą śmietniczkę. Staną w miejscach, w których są im najbardziej potrzebne - dodaje Basałygo.



Jak zapowiada magistrat, to nie koniec zmian – planowane są kolejne dostawy, aby spacery po Świnoujściu były jeszcze przyjemniejsze, a ulice czystsze.



Autorka edycji: Joanna Chajdas