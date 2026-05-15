Festiwal Muzyki Dawnej rusza w Szczecinie

Region Małgorzata Frymus

graf. organizator
To będzie rarytas dla fanów starych brzmień. O godz. 19 w Szczecinie rozpocznie się 23. Festiwal Muzyki Dawnej.
Organizatorzy zapowiadają prezentowanie muzyki na historycznych instrumentach - mówi dyrektor artystyczna Urszula Stawicka: - Ukazanie różnorodności muzyki dawnej zarówno geograficznej, jak i tej związanej z różnymi epokami. Od czasów nowożytnych, po muzykę epoki baroku, późnego baroku. To jest parę wieków.

Wydarzenie rozpoczną utwory wokalne, dodaje Paweł Osuchowski z Fundacji Akademia Muzyki Dawnej: - W tym roku festiwal nosi tytuł "Musica et Universum" i rzeczywiście od kosmicznej harmonii i boskiego piękna zaczynamy i zapraszamy na spotkanie z architekturą dźwięków. W poszukiwaniu boskiej myśli zespół Paleologos i Marcin Abijski - wielki, wspaniały specjalista muzyki bizantyjskiej.

Festiwal odbywać się będzie w dwa majowe weekendy. W piątek, sobotę i niedzielę oraz za tydzień w Parafii Prawosławnej pod wezwaniem świętego Mikołaja przy Zygmunta Starego 1A.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
