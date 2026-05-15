W Szczecinie trwa Festiwal Wina Pomorza Zachodniego [ZDJĘCIA]

Region Antoni Stefański

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Mroźna zima dała w kość mieszkańcom naszego regionu, ale jak się okazuje nie miała negatywnego wpływu na plantacje winorośli. W Szczecinie na Zamku Książąt Pomorskich trwa 6. Festiwal Wina. Swoje stoiska rozstawiło 19 producentów.
- Jest szansa, że w tym sezonie obejdzie się bez strat – mówi plantatorka Halina Szymańska: - Dwa lata temu to było 100 proc. straty, rok temu to było 80 proc. wymarznięć. Oczywiście winogrona mają to do siebie, że mają jeszcze pąki zapasowe, pąki utajone, więc część z nich odbija i jakaś tam ilość winogron na krzewach się pojawia, ale to już są takie naprawdę niewielkie ilości.

Innym zagrożeniem dla upraw, ale w mniejszym stopniu, jest susza. – Niski poziom wód to jest nic przy tym, co może wyrządzić mróz – podkreśla przewodniczący Stowarzyszenia Winnice Pomorza Zachodniego Damian Orlik.

- Winorośl jest bardzo, że tak powiem, odporną rośliną, która w każdych warunkach przetrwa. Nawet ta susza potencjalnie może spowodować, że winorośl wypuszcza jakościowe owoce, czyli swoje dzieci rodzi jakościowe. Jak ma bardzo złe warunki, to tworzy najlepsze jakościowo owoce - dodaje Orlik.

W tegorocznej edycji Festiwalu Wina Pomorza Zachodniego bierze udział 19 winnic z całego regionu. W programie m.in. prelekcje dotyczące wina i turystyki winiarskiej.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
