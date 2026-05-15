56 lat kończy Legenda Pogoni

W barwach Dumy Pomorza rozegrał 253 spotkania. Strzelił 72 bramki. 56. urodziny obchodzi w piątek legenda Pogoni Szczecin - Robert Dymkowski.

Były obrońca "granatowo-bordowych" Maciej Stolarczyk w rozmowie z naszą stacją nazwał go "lisem pola karnego".



- Był tam, gdzie być powinien - w polu karnym. Często uwalniał się spod opieki obrońców i dzięki temu tych bramek nastrzelał. Jestem pełen podziwu wobec jego wielkiej determinacji, nie tylko tej na boisku, ale również tej ludzkiej. To człowiek, który daje taki "power" i przykład innym, jak warto i można walczyć - podkreślał Stolarczyk.



Robert Dymkowski 4 lata temu został trenerem kobiecej Pogoni. Jego sylwetkę opisuje kapitan drużyny - Weronika Szymanek: - Wymagający, ale przede wszystkim wyrozumiały i bardzo wspierający. Myślę, że trener Robert dbał o wszystko, żeby wszystko miało ręce i nogi. Był świetnym trenerem i jest świetnym człowiekiem.



W najbliższą niedzielę w Teatrze Polskim odbędzie się premiera filmu dokumentalnego pt. "Dymkowski. Najważniejszy mecz". Obraz wyreżyserował Tomasz Chaciński. Bilety wśród widzów rozeszły się jak świeże bułeczki. Twórca zapowiada już kolejne pokazy produkcji.



