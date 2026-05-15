Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

56 lat kończy Legenda Pogoni

Region Natalia Chodań

fot. https://pogonszczecin.pl/w/56.-urodziny-roberta-dymkowskiego
fot. https://pogonszczecin.pl/w/56.-urodziny-roberta-dymkowskiego
W barwach Dumy Pomorza rozegrał 253 spotkania. Strzelił 72 bramki. 56. urodziny obchodzi w piątek legenda Pogoni Szczecin - Robert Dymkowski.
Były obrońca "granatowo-bordowych" Maciej Stolarczyk w rozmowie z naszą stacją nazwał go "lisem pola karnego".

- Był tam, gdzie być powinien - w polu karnym. Często uwalniał się spod opieki obrońców i dzięki temu tych bramek nastrzelał. Jestem pełen podziwu wobec jego wielkiej determinacji, nie tylko tej na boisku, ale również tej ludzkiej. To człowiek, który daje taki "power" i przykład innym, jak warto i można walczyć - podkreślał Stolarczyk.

Robert Dymkowski 4 lata temu został trenerem kobiecej Pogoni. Jego sylwetkę opisuje kapitan drużyny - Weronika Szymanek: - Wymagający, ale przede wszystkim wyrozumiały i bardzo wspierający. Myślę, że trener Robert dbał o wszystko, żeby wszystko miało ręce i nogi. Był świetnym trenerem i jest świetnym człowiekiem.

W najbliższą niedzielę w Teatrze Polskim odbędzie się premiera filmu dokumentalnego pt. "Dymkowski. Najważniejszy mecz". Obraz wyreżyserował Tomasz Chaciński. Bilety wśród widzów rozeszły się jak świeże bułeczki. Twórca zapowiada już kolejne pokazy produkcji.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
Były obrońca "granatowo-bordowych" Maciej Stolarczyk w rozmowie z naszą stacją nazwał go "lisem pola karnego".
Robert Dymkowski 4 lata temu został trenerem kobiecej Pogoni. Jego sylwetkę opisuje kapitan drużyny - Weronika Szymanek.
Relacja Natalii Chodań z programu "Tematy i Muzyka"

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 22:00 serwis z godziny 21:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

maj 2026
poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek01sobota02niedziela03poniedziałek04wtorek05środa06czwartek07piątek08sobota09niedziela10poniedziałek11wtorek12środa13czwartek14piątek15sobota16niedziela17poniedziałek18wtorek19środa20czwartek21piątek22sobota23niedziela24poniedziałek25wtorek26środa27czwartek28piątek29sobota30niedziela31

Najczęściej czytane

  1. "Bezpieczeństwo przewozów promowych na Bałtyku jest kluczowe"
    (od wczoraj oglądane 5959 razy)
  2. Auto uderzyło w drzewo. Kierowca nie żyje
    (od 11 maja oglądane 4207 razy)
  3. Ciężarówka wjechała w motocykl na Szosie Stargardzkiej
    (od dzisiaj oglądane 3325 razy)
  4. Zderzenie busa z motocyklem na Wyszyńskiego
    (od 09 maja oglądane 3059 razy)
  5. Dni Otwarte dla przyszłych rodziców z Policach
    (od dzisiaj oglądane 2726 razy)
  Autopromocja  
Zobacz
  reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Dla młodzieży to koniec jazdy z "wiatrem we włosach" [WIDEO, ZDJĘCIA]
Jarosław Lubiak
Sztuka, nauka i wymiana doświadczeń. Rozpoczął się festiwal "Przepływ" [WIDEO, ZDJĘCIA]
Szczeciński adwokat uciekał przed policją, został złapany przez "łowców głów"
Infrastruktura na przystankach kolejowych na prawym brzegu Szczecina na finiszu remontu
Na Starkiewicza przy szpitalu powstaną miejsca parkingowe [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty