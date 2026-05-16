Sobotnie sprzątanie wyspy Dębiny

Będzie sprzątanie najbardziej zaśmieconej wyspy w Szczecinie. Chodzi o wyspę Dębina.

To w ramach akcji Czysta Odra. Sprzątanie rozpocznie się w południe, przy ul. Grobla, skąd uczestnicy będą transportowani na wyspę katamaranem „Szuwarek”.Dębina od lat zmaga się z ogromnym problemem zalegających odpadów nanoszonych przez wodę oraz pozostawianych przez ludzi.Organizatorzy zapewniają uczestnikom worki i rękawice ochronne.Wydarzenie organizują: Uniwersytet Szczeciński – Instytut Nauk o Morzu i Środowisku oraz Stowarzyszenie Siup na SUP. Koordynatorem wszystkich wydarzeń realizowanych na Pomorzu Zachodnim w ramach Akcji Czysta Odra jest Stowarzyszenie Wywrotka.