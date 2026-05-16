Zabytkowy kościół w Gogolicach będzie wyremontowany

Remont zabytkowego kościoła w Gogolicach, w powiecie gryfińskim.
To dzięki dofinansowaniu w wysokości 50 tysięcy złotych.
XIII-wieczna świątynia jest filią parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Trzcińsku-Zdroju.
Prace obejmą remont wieży kościoła i potrwają do końca roku.
Kościół został wzniesiony w drugiej połowie XIII wieku. Wieża zwieńczona jest spiczastym hełmem z kulą i krzyżem. W XIX wieku dobudowano kruchtę.
XIII-wieczna świątynia jest filią parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Trzcińsku-Zdroju.
Prace obejmą remont wieży kościoła i potrwają do końca roku.
Kościół został wzniesiony w drugiej połowie XIII wieku. Wieża zwieńczona jest spiczastym hełmem z kulą i krzyżem. W XIX wieku dobudowano kruchtę.
Edycja tekstu: Natalia Chodań