Zabytkowy kościół w Gogolicach będzie wyremontowany

Remont zabytkowego kościoła w Gogolicach, w powiecie gryfińskim.

To dzięki dofinansowaniu w wysokości 50 tysięcy złotych.XIII-wieczna świątynia jest filią parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Trzcińsku-Zdroju.Prace obejmą remont wieży kościoła i potrwają do końca roku.Kościół został wzniesiony w drugiej połowie XIII wieku. Wieża zwieńczona jest spiczastym hełmem z kulą i krzyżem. W XIX wieku dobudowano kruchtę.