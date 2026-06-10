Ponad sto tysięcy na ogrody działkowe w Stargardzie

135 tysięcy złotych dostaną działkowcy ze Stargardu. Pieniądze trafią do pięciu Rodzinnych Ogrodów, które ubiegały się o dofinansowanie.
Dzięki zastrzykowi gotówki, na terenie ROD-ów powstaną nowe tablice ogłoszeniowe, staną nowe lampy, pojawią się kamery monitoringu, instalacje fotowoltaiczne, będą także remonty dróg, nowy plac zabaw czy siłownia pod chmurką.
Pieniądze pochodzą ze stargardzkiego budżetu miasta.
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Pieniądze pochodzą ze stargardzkiego budżetu miasta.
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski