Kołobrzeskie motyle powracają

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Mowa ozdobach miejscowych ulic. W tym roku ma być ich jeszcze więcej.

W centrum Kołobrzegu rozpoczął się montaż letnich dekoracji. Ponownie miasto postawiło na kilkumetrowe motyle. Michał Kujaczyński, rzecznik miejscowego magistratu mówi, że taka forma sprawdziła się w poprzednich latach, więc miasto chce ją rozwijać.



- Motyle jako przewieszki i ozdoby na latarniach z materiału biodegradowalnego w różnych częściach miasta... Najwięcej w centrum, Skwer Miast Partnerskich, ulica Dubois, odcinek Jedności Narodowej, czyli dojście do samej plaży oraz po raz pierwszy ulica Wojska Polskiego - powiedział wyliczał.



Łącznie zamontowanych zostanie dokładnie 76 elementów. Pierwszy raz rozbłysną w najbliższą niedzielę, a na kołobrzeskich ulicach pozostaną do końca września. Koszt montażu i obsługi dekoracji to 140 tysięcy złotych.



Edycja tekstu: Jacek Rujna