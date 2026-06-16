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Kołobrzeskie motyle powracają

Region Przemysław Polanin

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Mowa ozdobach miejscowych ulic. W tym roku ma być ich jeszcze więcej.
W centrum Kołobrzegu rozpoczął się montaż letnich dekoracji. Ponownie miasto postawiło na kilkumetrowe motyle. Michał Kujaczyński, rzecznik miejscowego magistratu mówi, że taka forma sprawdziła się w poprzednich latach, więc miasto chce ją rozwijać.

- Motyle jako przewieszki i ozdoby na latarniach z materiału biodegradowalnego w różnych częściach miasta... Najwięcej w centrum, Skwer Miast Partnerskich, ulica Dubois, odcinek Jedności Narodowej, czyli dojście do samej plaży oraz po raz pierwszy ulica Wojska Polskiego - powiedział wyliczał.

Łącznie zamontowanych zostanie dokładnie 76 elementów. Pierwszy raz rozbłysną w najbliższą niedzielę, a na kołobrzeskich ulicach pozostaną do końca września. Koszt montażu i obsługi dekoracji to 140 tysięcy złotych.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
- Motyle jako przewieszki i ozdoby na latarniach z materiału biodegradowalnego w różnych częściach miasta... Najwięcej w centrum, Skwer Miast Partnerskich, ulica Dubois, odcinek Jedności Narodowej, czyli dojście do samej plaży oraz po raz pierwszy ulica Wojska Polskiego - powiedział wyliczał.

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