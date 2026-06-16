Konkurs "Intuicyjny Parkomat" rozstrzygnięty

Nowe, bardziej intuicyjne parkomaty pojawią się w stolicy Pomorza Zachodniego.

Rozstrzygnięto konkurs na projekt nowego interfejsu urządzeń działających w Strefie Płatnego Parkowania.



Zwyciężył projekt Wojciecha Ostrowskiego, który otrzyma nagrodę w wysokości 10 tysięcy złotych.



Niebawem zakup biletu parkingowego będzie szybszy, bardziej przejrzysty i łatwiejszy dla użytkowników.



Edycja tekstu: Jacek Rujna