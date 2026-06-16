Konkurs "Intuicyjny Parkomat" rozstrzygnięty

Nowe, bardziej intuicyjne parkomaty pojawią się w stolicy Pomorza Zachodniego.
Rozstrzygnięto konkurs na projekt nowego interfejsu urządzeń działających w Strefie Płatnego Parkowania.
Zwyciężył projekt Wojciecha Ostrowskiego, który otrzyma nagrodę w wysokości 10 tysięcy złotych.
Niebawem zakup biletu parkingowego będzie szybszy, bardziej przejrzysty i łatwiejszy dla użytkowników.
Edycja tekstu: Jacek Rujna
Zwyciężył projekt Wojciecha Ostrowskiego, który otrzyma nagrodę w wysokości 10 tysięcy złotych.
Niebawem zakup biletu parkingowego będzie szybszy, bardziej przejrzysty i łatwiejszy dla użytkowników.
Edycja tekstu: Jacek Rujna