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Alergie. Jak sobie radzić?

Region Anna Klimczyk

Fot. pixabay / cenczi (CC0 - domena publiczna)
Fot. pixabay / cenczi (CC0 - domena publiczna)
W Zachodniopomorskiem notujemy wysokie stężenia pyłku traw - alarmują alergolodzy. Dlatego wiele osób może zmagać się z obfitym wodnistym katarem, napadowym kichaniem pieczeniem oczu a nawet z trudnościami z oddychaniem.
By ustalić, czy mamy do czynienia z alergią należy wykonać badania.

- Jak już znajdziemy przyczynę naszych objawów, czy to u lekarza rodzinnego, czy u specjalisty, pierwszą metodą jest prewencja: unikanie narażenia na wysokie stężenia pyłków - zaleca dr Iwona Poziomkowska-Gęsicka, alergolog ze szpitala wojewódzkiego w Szczecinie.

Możemy też stosować leki.

- Leki, które łagodzą objawy. Są to klasyczne leki przeciwhistaminowe, dostępne w aptece bez recepty. Tam na kilka dni możemy się poratować. Natomiast lekami leczącymi są te leki, które mają efekt przeciwzapalny - dodaje ekspertka.

Sezon pylenia dla większości roślin kończy się na przełomie września i października. Dokładne mapy sezonowe najbardziej aktywnych alergenów są dostępne w internecie.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
- Jak już znajdziemy przyczynę naszych objawów, czy to u lekarza rodzinnego, czy u specjalisty, pierwszą metodą jest prewencja: unikanie narażenia na wysokie stężenia pyłków - zaleca dr Iwona Poziomkowska-Gęsicka, alergolog ze szpitala wojewódzkiego w Szczecinie.
- Leki, które łagodzą objawy. Są to klasyczne leki przeciwhistaminowe, dostępne w aptece bez recepty. Tam na kilka dni możemy się poratować. Natomiast lekami leczącymi są te leki, które mają efekt przeciwzapalny - dodaje ekspertka.

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