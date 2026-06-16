Alergie. Jak sobie radzić?

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W Zachodniopomorskiem notujemy wysokie stężenia pyłku traw - alarmują alergolodzy. Dlatego wiele osób może zmagać się z obfitym wodnistym katarem, napadowym kichaniem pieczeniem oczu a nawet z trudnościami z oddychaniem.





- Jak już znajdziemy przyczynę naszych objawów, czy to u lekarza rodzinnego, czy u specjalisty, pierwszą metodą jest prewencja: unikanie narażenia na wysokie stężenia pyłków - zaleca dr Iwona Poziomkowska-Gęsicka, alergolog ze szpitala wojewódzkiego w Szczecinie.



Możemy też stosować leki.



- Leki, które łagodzą objawy. Są to klasyczne leki przeciwhistaminowe, dostępne w aptece bez recepty. Tam na kilka dni możemy się poratować. Natomiast lekami leczącymi są te leki, które mają efekt przeciwzapalny - dodaje ekspertka.



Sezon pylenia dla większości roślin kończy się na przełomie września i października. Dokładne mapy sezonowe najbardziej aktywnych alergenów są



Edycja tekstu: Jacek Rujna By ustalić, czy mamy do czynienia z alergią należy wykonać badania.- Jak już znajdziemy przyczynę naszych objawów, czy to u lekarza rodzinnego, czy u specjalisty, pierwszą metodą jest prewencja: unikanie narażenia na wysokie stężenia pyłków - zaleca dr Iwona Poziomkowska-Gęsicka, alergolog ze szpitala wojewódzkiego w Szczecinie.Możemy też stosować leki.- Leki, które łagodzą objawy. Są to klasyczne leki przeciwhistaminowe, dostępne w aptece bez recepty. Tam na kilka dni możemy się poratować. Natomiast lekami leczącymi są te leki, które mają efekt przeciwzapalny - dodaje ekspertka.Sezon pylenia dla większości roślin kończy się na przełomie września i października. Dokładne mapy sezonowe najbardziej aktywnych alergenów są dostępne w internecie