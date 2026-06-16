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Paliło się w Podjuchach [ZDJĘCIA]

Region Tomasz Domański, Natalia Chodań

Fot. Tomasz Domański (Radio Szczecin)
Fot. Tomasz Domański (Radio Szczecin)
Fot. Tomasz Domański (Radio Szczecin)
Fot. Tomasz Domański (Radio Szczecin)
Fot. Tomasz Domański (Radio Szczecin)
Fot. Tomasz Domański (Radio Szczecin)
Fot. Tomasz Domański (Radio Szczecin)
Fot. Tomasz Domański (Radio Szczecin)
Przetrwał "w jednym kawałku" siedem lat. W szczecińskich Podjuchach spłonął największy linowy plac zabaw dla dzieci i młodzieży.
Obiekt znajduje się przy ulicy Niklowej. Stali bywalcy parku Wolności nie kryją żalu.

- To było w kształcie takiego statku. No i jak cały tor wspinaczkowy. Można było całą trasę przejść. Fajnie było. Dzieci się bawiły. - Z dwóch stron była zjeżdżalnia. Rura została upalona, to tam dzieciaki zjeżdżały. - Strasznie się dymiło, myślimy, że jakiś samochód się pali. - Śmierdziało gumą. Wydaje mi się, że to jest podpalenie. - Chcemy się dowiedzieć, kto to zrobił - mówili.

Przyczyny pożaru nie są znane. Gigantyczny statek linowy był zwycięskim projektem w ramach SBO w 2018 roku.

Koszt budowy wraz z infrastrukturą towarzyszącą wyniósł blisko 3,5 mln złotych.

Nikt nie odniósł obrażeń, ogień gasił jeden zastęp strażaków.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
Stali bywalcy parku Wolności nie kryją żalu.

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