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Świnoujskie atrakcje przyciągają turystów

Region Joanna Maraszek

Fort Anioła w Świnoujściu. Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin/Archiwum]
Fort Anioła w Świnoujściu. Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin/Archiwum]
Świnoujskie zabytki złapały wiatr w żagle - choć do wakacji pozostało jeszcze 1,5 tygodnia, sezon turystyczny już ruszył, co szczególnie widać w salach wystawowych miejscowych fortów.
O turystów w Świnoujściu, mimo kapryśnej pogody, nietrudno. Chwalą sobie zdrowe powietrze i przedwakacyjny luz.

- Jest gdzie jeździć na rowerze, jest gdzie chodzić. - W ogóle piękne jest Świnoujście. - Bardzo fajne jest, że tutaj jest pełno różnych miejsc, gdzie można się zatrzymać, różnych atrakcji... - mówili.

Zmienna pogoda co prawda nie sprzyja plażowaniu, ale sprawia, że sale wystawowe są pełne gości przyznaje Krystian Kośmider z Fortu Anioła.

- Ruch turystyczny, wakacyjny już widać, rozkręca się... Już odwiedza nas bardzo wielu gości, oczywiście z Polski, ale również z Niemiec i z Czech. Widzimy już rodziny z dziećmi, przede wszystkim w weekendy, ale widać, że niektórzy wakacje zrobili sobie w tym roku już nieco wcześniej - przyznał.

Do początku wakacji zostało dziewięć dni. Synoptycy zapowiadają, że pogoda będzie znacznie bardziej letnia.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
Relacja Joanny Maraszek [Radio Szczecin]

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