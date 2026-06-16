Świnoujskie atrakcje przyciągają turystów

Fort Anioła w Świnoujściu. Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin/Archiwum]

Świnoujskie zabytki złapały wiatr w żagle - choć do wakacji pozostało jeszcze 1,5 tygodnia, sezon turystyczny już ruszył, co szczególnie widać w salach wystawowych miejscowych fortów.

O turystów w Świnoujściu, mimo kapryśnej pogody, nietrudno. Chwalą sobie zdrowe powietrze i przedwakacyjny luz.



- Jest gdzie jeździć na rowerze, jest gdzie chodzić. - W ogóle piękne jest Świnoujście. - Bardzo fajne jest, że tutaj jest pełno różnych miejsc, gdzie można się zatrzymać, różnych atrakcji... - mówili.



Zmienna pogoda co prawda nie sprzyja plażowaniu, ale sprawia, że sale wystawowe są pełne gości przyznaje Krystian Kośmider z Fortu Anioła.



- Ruch turystyczny, wakacyjny już widać, rozkręca się... Już odwiedza nas bardzo wielu gości, oczywiście z Polski, ale również z Niemiec i z Czech. Widzimy już rodziny z dziećmi, przede wszystkim w weekendy, ale widać, że niektórzy wakacje zrobili sobie w tym roku już nieco wcześniej - przyznał.



Do początku wakacji zostało dziewięć dni. Synoptycy zapowiadają, że pogoda będzie znacznie bardziej letnia.



Edycja tekstu: Jacek Rujna