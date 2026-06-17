Zniszczony przez pożar plac zabaw w Podjuchach był ubezpieczony [WIDEO, ZDJĘCIA]

Miasto będzie się ubiegać o odszkodowanie za spalony plac zabaw przy ulicy Niklowej. We wtorek przed godziną 16 doszło do pożaru w Parku Wolności w szczecińskich Podjuchach.

Edycja tekstu: Michał Król

Ogień strawił konstrukcję w kształcie statku, a także bezpieczną tartanową nawierzchnię dla najmłodszych. Mieszkańcy nie kryją, że stracili ważny obiekt rekreacji.- Dla nas to przykry widok, bo zawsze długo walczymy, żeby coś powstało tu w tych Podjuchach. - Myślę, że to jest strata jakaś. - To był projekt SBO. Tam się walczy o te projekty, o te fundusze wszystkie. - Duża strata na pewno. - Strasznie to wygląda, no ludzie kochani, bardzo szkoda. - Bardzo ubolewamy, ponieważ to był najlepszy plac tutaj, także w okolicy - mówią mieszkańcy.Plac zabaw był elementem zwycięskiego projektu Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego z 2018 r. Był ubezpieczony - mówi Paulina Łątka z Zakładu Usług Komunalnych.- Zakład Usług Komunalnych wystąpi z wnioskiem o odszkodowanie. Będziemy analizować zakres i ewentualny koszt prac oraz zakupów koniecznych do odbudowy tego placu zabaw - mówi Łątka.Na razie nie wiadomo, jakie były przyczyny pożaru.