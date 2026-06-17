Tańszy postój w szczecińskim parkingowcu [WIDEO, ZDJĘCIA]

1 lipca zmieni się cennik wielopoziomowego parkingu przy ulicy Małkowskiego, który od otwarcia nie przyciąga wielu kierowców.

Edycja tekstu: Michał Król

W dni robocze między 8 a 17 godzina postoju będzie kosztować 3 złote, czyli o 1 zł mniej niż teraz), a wieczorami, nocą i w weekendy - złotówkę. Tańsze będą też abonamenty, ich cena spadnie z 600 do 420 złotych miesięcznie.Zarządca liczy, że obniżki zachęcą kierowców do korzystania z obiektu. Zdania mieszkańców są podzielone.- Jak będzie troszkę taniej, to do rozważenia, bo niestety, ale drogo było. - Zobaczymy. Dobrze, że testują, bo jak coś nie idzie, to trzeba obniżyć ceny. - I tak nie będą parkować, bo parkują gdzie chcą. - Myślę, że zmieni, bo będzie taniej, a ludzie idą tam, gdzie jest taniej. - Tak, ale 24 godziny na dobę, świątek, piątek czy niedziela, prawda? A tu mamy tylko do piątku, do godziny 17 - mówią mieszkańcy.- Te trzy złote to jest mniej niż żółta strefa w Strefie Płatnego Parkowania. Dobowo też wychodzi mniej niż w poprzednim cenniku. Zakładamy, że te zmiany korzystnie wpłyną na zwiększenie liczby aut korzystających z parkingowca - mówi Wojciech Jachim, rzecznik prasowy spółki NiOL.W planach jest też nowe oznakowanie ułatwiające dojazd do parkingowca.