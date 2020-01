Złodzieja rowerów, który... przyszedł po swój rower zatrzymali szczecińscy policjanci.

O kradzieży roweru poinformował mężczyzna, któremu ktoś zabrał go spod sklepu. Sprawcę nagrały kamery monitoringu. Policjanci chwilę później zatrzymali złodzieja, który znów szedł w kierunku sklepu, tym razem po swój rower, który zostawił, kiedy zabierał cudzy jednoślad.Sprawa trafi do sądu, mężczyźnie grozi pięć lat więzienia. Skradziony rower wrócił do właściciela.