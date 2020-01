Krzysztof Zaremba nowym prezesem Gryfii

Krzysztof Zaremba został prezesem Morskiej Stoczni Remontowej Gryfia. To były poseł Prawa i Sprawiedliwości oraz wiceprzewodniczący sejmowej komisji Gospodarki Morskiej.

W ubiegłym roku startował do Sejmu z listy PiS - bez rezultatu. O wyborze prezesa Gryfii poinformowała Alicja Węgrzyn, przewodnicząca Rady Nadzorczej Stoczni. O stanowisko walczyło pięciu kandydatów. Zaremba rozpocznie pracę 1 lutego.Rada Nadzorcza wybrała też wiceprezesa do spraw handlowych. Został nim Amarendra Roy, który był szefem działu handlowego.Morska Stocznia Remontowa Gryfia to największa stocznia w regionie. Ma dwa zakłady w Świnoujściu i Szczecinie. Zatrudnia 700 osób.