Gawłowski: Nie mam sobie nic do zarzucenia [ZDJĘCIA]

Stanisław Gawłowski - główny oskarżony w rozpoczętym właśnie procesie w sprawie "afery melioracyjnej" jak sam mówi: "nie ma sobie nic do zarzucenia". Politykowi Platformy Obywatelskiej grozi 12 lat więzienia - usłyszał siedem zarzutów, w tym cztery związane z korupcją.

Miał przyjąć ponad 730 tysięcy złotych łapówki oraz apartament w Chorwacji w zamian za pomoc w ustawianiu przetargów w Wojewódzkim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych. O tym, że nie ma sobie nic do zarzucenia powiedział dziennikarzom tuż przed wejściem na salę sądową.Prokurator Małgorzata Zapolnik z Prokuratury Krajowej podkreśla, że materiał dowodowy przeciwko politykowi Platformy jest bardzo mocny. Tylko 9 z 32 osób objętych aktem oskarżenia nie przyznaje się do winy. Pozostali przyznali się częściowo lub w całości.- Aktem oskarżenia, który liczy 1116 stron objęto łącznie 32 oskarżonych. Materiał dowodowy przekazany do sądu liczy ponad 400 tomów akt głównych oraz załączników - podkreśla Zapolnik i dodaje, że Prokuratura Krajowa 32 osobom postawiła ponad 90 zarzutów.Gawłowski przesiedział trzy miesiące w areszcie w 2018 roku, został wypuszczony za kaucją. Musiał wpłacić pół miliona złotych. Biznesmen Bogdan K. który miał go korumpować - wpłacił dwa razy wyższą kaucję.Oprócz byłego sekretarza Platformy Obywatelskiej na ławie oskarżonych zasiądą 23 osoby. 8 objętych aktem oskarżenia dobrowolnie poddało się karze, ich postępowanie toczyć się będzie przed Sądem Rejonowym.Stanisław Gawłowski usłyszał zarzuty w roku 2018 - według ówczesnego pełnomocnika posła PO Romana Giertycha, było to pierwsze zatrzymanie polityczne od 1989 roku. Tymczasem dowody przeciwko Gawłowskiemu były na tyle mocne, że sąd postanowił posła Platformy aresztować na trzy miesiące. Przed budynkiem szczecińskiej prokuratury swoje poparcie przyjechali okazać partyjni koledzy - o niewinności Stanisława Gawłowskiego mówili między innymi marszałek województwa Olgierd Geblewicz, radny platformy Bazyli Baran czy ówczesny prezydent Kołobrzegu Janusz Gromek. W Szczecinie zebrał się nawet Krajowy Zarząd Partii.W lipcu 2018 roku Gawłowski wyszedł z aresztu za kaucją w wysokości pół miliona złotych. Biznesmen Bogdan K. który miał korumpować posła musiał wpłacić dwa razy więcej. Sąd w uzasadnieniu poinformował, że potrzebny materiał dowodowy został już zebrany.We wtorek podczas pierwszego posiedzenia prokurator odczyta skrócony akt oskarżenia oraz ma zeznawać inny oskarżony Mieczysław O. - były szef Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. To on miał wręczyć Gawłowskiemu dwa luksusowe zegarki w zamian za pozostanie na stanowisku. Polityk PO był wówczas wiceministrem środowiska. Poza tym Stanisław Gawłowski oskarżony jest też o plagiat w pracy doktorskiej i ujawnienie informacji niejawnych.