To chęć zamanifestowania niechęci do Kościoła, bo na Prawobrzeżu jest wystarczająco miejsca i na nową świątynię, i na miejsca relaksu dla mieszkańców - oceniał w "Rozmowie pod Krawatem" szef opozycyjnego klubu PiS Bartłomiej Sochański.

Tak komentował kontrowersje wobec propozycji wydzierżawienia ziemi pod budowę nowej parafii przy osiedlu "Nad Rudzianką".Jedna trzecia mieszkańców dzielnicy jest przeciw - chcą terenów zielonych czy placów zabaw. Ale jest grono osób, które chciałoby budowy kościoła i parafii jako elementu spajającego lokalną społeczność. W ocenie Sochańskiego, sprzeciw wobec świątyni jest motywowany ideologią.- W przekroju dziejów, charakterystyka wielu władz. Nic nowego się nie dzieje, to być może się niektórym podoba. Ludzie lubią narzekać na Kościół, ja to traktuję raczej jako chęć popisania się swoimi poglądami. Na Prawobrzeżu jest miejsce i na kościół, i na zieleń, i na miejsce do ćwiczeń. Trzeba tylko w przyjaznej atmosferze ustalić to między przyjaznymi względem siebie ludźmi, a z tym niestety nie mamy zawsze do czynienia - podsumował Sochański.W planie zagospodarowania tego terenu jest ujęta budowa kościoła. Kolejne podejście do tego tematu najprawdopodobniej odbędzie się na lutowej sesji rady miasta.