Los mandatu posłanki PiS w ocenie senatora PSL

Ze względów wizerunkowych Joanna Lichocka powinna zrezygnować z mandatu poselskiego - mówił w "Rozmowie pod krawatem" senator PSL, Jan Filip Libicki.

Zdaniem polityka, który wcześniej był zarówno członkiem PiS jak i PO, partia rządząca ma problem po tym, jak obraz posłanki z wyciągniętym palcem obiegł media.- Minęło kilka dni i jak na razie Prawo i Sprawiedliwość z kryzysem wynikającym z palca pani Lichockiej sobie nie poradziło. Może sobie poradzi, nie przesądzam tego. Ale z punktu widzenia Prawa i Sprawiedliwości na pewno tę sprawę przecięłaby rezygnacja pani Lichockiej z mandatu poselskiego. Czy to zrobi?! Ja pani Lichockiej nie będę radził - zastrzegł się senator Libicki.Politycy PiS w odpowiedzi podkreślają, że - po pierwsze - Lichocka za swoje zachowanie przeprosiła. Po drugie - gdy mowa o pieniądzach na onkologię - to w czasach rządów Prawa i Sprawiedliwości nakłady na służbę zdrowia wzrosły z ponad 60 miliardów złotych w 2015 roku do ponad 100 miliardów obecnie.W tym - odpowiadają politycy PiS - ponad 2 miliardy złotych więcej przeznaczono właśnie na onkologię. I przyjęto rządowy program w tej dziedzinie ochrony zdrowia na kolejne 5 miliardów.