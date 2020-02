"Grodzki ma dużo pieniędzy na adwokatów. To te pochodzące z kopert?"

Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

Zastanawiam się, czy prof. Tomasz Grodzki opłaca swoich adwokatów z pieniędzy, które dostał w kopertach - tak Tomasz Sakiewicz, redaktor naczelny Gazety Polskiej, skomentował skierowanie do sądów aktów oskarżenia.

Pozwy otrzymali dziennikarze, którzy przedstawiają relacje byłych pacjentów Grodzkiego, a także prof. Agnieszka Popiela, która jako pierwsza ujawniła, że przekazała marszałkowi Senatu 500 dolarów za operację mamy.



- Dwa dni temu dotarł do mnie akt oskarżenia liczący prawie 1000 stron. Widać wyraźnie, że profesor Grodzki ma bardzo dużo pieniędzy na adwokatów. Zastanawiam się tylko z jakich pieniędzy jest to płacone. Czy tych, które wziął od pacjentów, czy z kancelarii Senatu. Jeżeli byłyby to pieniądze pochodzące z kopert, to będziemy mieli dalszy ciąg afery, która i tak już jest niewyobrażalna - mówi redaktor naczelny Gazety Polskiej.



Tomasz Sakiewicz dodał, że dostał także pozew cywilny od prof. Grodzkiego. Jest on przygotowany przez mecenasa Michała Wawrynkiewicza, który reprezentuje również sędziego Juszczyszyna.



- To jest o tyle ciekawa sprawa, że widać wyraźnie, że istnieje płynny układ miedzy tzw. obrońcami niezależności sędziowskiej a politykami, którzy mają poważne problemy z prawem. Widać, że buduje się tu wspólny układ między sędziami, którzy wymawiają posłuszeństwo prawu a politykami, którzy mają problemy z prawem. To jest taki układ, w normalnym opisie nazywa się mafijnym - mówi Tomasz Sakiewicz.



Prokuratura regionalna w Szczecinie zgromadziła już 13 zdarzeń o charakterze korupcyjnym w ramach śledztwa dotyczącego korupcji w szpitalu Szczecin-Zdunowo, w okresie kiedy dyrektorem placówki był prof. Tomasz Grodzki.

