Nowa stacja pogotowia bez ministerialnego dofinansowania

Państwo nie dopłaci do budowy nowej stacji pogotowia ratunkowego w Szczecinie. Marszałek województwa zachodniopomorskiego otrzymał w tej sprawie odpowiedź od Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

Władze województwa o środki aplikowały już drugi raz. Po raz drugi otrzymały odmowę.Chodzi o około 26 mln złotych, czyli połowę tego co potrzeba, by zbudować nową stację przy ulicy Twardowskiego. Resztę kwoty ma pokryć wspólnie województwo i Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie.Na razie marszałek województwa zagwarantował 10 mln złotych na budowę mniejszej siedziby przy ulicy Duńskiej. Obie są potrzebne, by odciążyć tę przy al. Wojska Polskiego i poprawić bezpieczeństwo pacjentów.Na razie jednak nie wiadomo, co dalej z planem budowy obiektu przy Twardowskiego.Wojewoda zachodniopomorski przesłał uzasadnienie decyzji Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Czytamy w niej, że projekt ustawy budżetowej na 2020 rok nie pozwala na takie dofinansowanie inwestycji. Ale województwo może po raz kolejny aplikować o te środki w kolejnych latach.