Szpital w Kamieniu Pomorskim bez wsparcia gmin

Gminy nie chcą dokładać pieniędzy do prowadzenia szpitala w Kamieniu Pomorskim. To najnowsze informacje, jakie w sprawie problematycznej placówki przekazał starosta kamieński Józef Malec.

Powiat jednak nie rezygnuje ze starań ratowania placówki. By ratować szpital starosta zaproponował, by utworzyć spółkę samorządową, która go poprowadzi. Ma być finansowana w połowie przez powiat, a w połowie przez gminy.



Jednak żaden z włodarzy się na to nie zgodził. Jak tłumaczą, trudno jest przewidzieć koszty, jakie ta inicjatywa pochłonie. Jednocześnie starosta zawnioskował, by sprawą zajęły się rady wszystkich gmin na najbliższej sesji.



Przypomnijmy: z prowadzenia szpitala chce się wycofać spółka EMC, która go dzierżawi. Sporny jest oddział chirurgiczny, który został zamknięty w ubiegłym roku. Reszta szpitala działa bez zmian - mówi Józef Malec, starosta kamieński.



- Szpital istnieje, ale z zawieszonym oddziałem chirurgii, działającymi dwoma oddziałami chorób wewnętrznych i pediatrii. Oczywiście z całym szeregiem dziewięciu poradni specjalistycznych i to działa - mówi Malec.



Jeżeli spółka EMC się wycofa z prowadzenia szpitala i nie zostanie powołana spółka samorządowa, najgorszym scenariuszem będzie zamknięcie szpitala.