Ulica Floriana Krygiera zamknięta do końca czerwca

Nie da się już przejechać w obu kierunkach między Podjuchami a Dziewokliczem. Bliżej centrum Szczecina jezdnia w stronę prawobrzeża jest zwężona już od skrzyżowania Floriana Krygiera z Ustowską. Wykonawca budowy węzła Granitowa rozpoczyna kolejny etap inwestycji.

O tym, gdzie będą się koncentrowały prace, informuje dyrektor kontraktu Piotr Arabczyk.- Będziemy kończyli roboty gazowe. W tym momencie zacznie się rozbiórka starego obiektu. Tym samym przystąpimy do robót rozbiórkowych i ziemnych na odcinku Krygiera, w miejscu które będzie zamknięte - mówi Arabczyk.Podczas trwania rozpoczętych prac warto korzystać z komunikacji miejskiej - mówi Marcin Charęza z magistratu.- Będą to ciężkie dni, ale musimy to skrzyżowanie przebudować po to, żeby naprawdę lepiej się jeździło w Podjuchach - mówi Charęza.Do końca czerwca ulicą Krygiera przejadą tylko samochody budowy, autobus linii 61 oraz policja i służby ratownicze. W wakacje po jej otwarciu problemy zaczną się na samej ul. Granitowej.