Radny Matecki z SARS-CoV-2

U Dariusza Mateckiego, radnego miejskiego - badania potwierdziły obecność koronawirusa. Tym samym potwierdziły się nieoficjalne informacje Radia Szczecin.

Radny Matecki od jakiegoś czasu uskarżał się na wysoką temperaturę i w poniedziałek zgłosił się do szpitala przy ulicy Arkońskiej. Wcześniej miał kontakt z zakażonym ministrem ochrony środowiska Michałem Wosiem."Niestety, mam #koronawirus. Lekarze i pielęgniarki w Szczecinie sprawują się na medal! W większości polskich miast są dziś robione akcje wsparcia ich pracy, np. poprzez dowożenie im posiłków - z całego serca zachęcam do takiego wsparcia! No i oczywiście apel: #ZostańmyWDomu" - napisał radny na Twitterze.Ze względu na przypadek Mateckiego odwołana została wtorkowa sesja Rady Miasta.W Polsce uwzględniając przypadek radnego Dariusza Mateckiego jest 205 potwierdzonych przypadków zakażeń. Pięć z nich zakończyło się śmiercią.