Sochański zapytany o wybory korespondencyjne. Tak odpowiedział

W krajach demokratycznych funkcjonuje głosowanie korespondencyjne

- mówił w "Rozmowach pod krawatem" szczeciński prawnik Bartłomiej Sochański.

Wybrany właśnie na sędziego Trybunału Konstytucyjnego tak odpowiadał na pytanie o ewentualne majowe wybory prezydenckie w Polsce.- Mogę powiedzieć to, co wszyscy wiedzą, albo piszą media i czego można dowiedzieć się z internetu, że wybory korespondencyjne są stosowane w innych krajach, uważanych za ukształtowane demokracje. Więcej nie powiem, bo może to być przedmiotem orzekania również mojej skromnej osoby jako sędziego Trybunału Konstytucyjnego, a nie chciałbym się wypowiadać publicznie w radiu na temat tego, jak będę orzekał - powiedział Sochański.Jednym z podawanych przykładów sukcesu głosowania korespondencyjnego jest elekcja burmistrza Monachium. W czasie epidemii koronawirusa w ten sposób w niemieckim mieście zagłosowała ponad połowa uprawnionych.