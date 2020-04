Wandale oblali farbą szczecińskie biuro PiS [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Oblali czerwoną farbą wejście do biura Prawa i Sprawiedliwości. W 10. rocznicę katastrofy smoleńskiej nieznani jak dotąd wandale uszkodzili wejście do biura PiS i baner wyborczy Prezydenta Andrzeja Dudy, które znajdują się przy ulicy Mickiewicza w Szczecinie.

Przed wejściem jest monitoring, ale nigdy nie udało się nikogo złapać - tłumaczy Witold Witkowski, sekretarz zarządu okręgowego Prawa i Sprawiedliwości.



- Podejrzewam, że ludzie, którzy to robią, są przygotowani na tyle, że wiedzą, że są fotografowani czy są w polu widzenia kamer. Nawet jeżeli nie ma to związku z dzisiejszą rocznicą, to wpisuje się w to tak, że każdemu nasuwa się takie stwierdzenie czy wniosek - mówi Witkowski.



W zeszłym roku zdewastowano budynek posła Michała Jacha w Gryficach. Na froncie ktoś namalował farbą napis "zdrajcy". Wcześniej były również próby włamania do lokalu. Sprawą szczecińskiego biura partii zajmuje się policja.