Nocne zakupy w czasie pandemii

Fot. Anna Łukaszek [Radio Szczecin]

Bez względu na porę dnia, przed szczecińskimi hipermarketami - również całodobowymi - tworzą się kolejki. Odstać swoje trzeba także w środku nocy, choć wydawałoby się, że wtedy ruch powinien być mniejszy. Ale tak nie jest.

Przy skrzyżowaniu alei Piastów oraz ul. Ku Słońcu mieści się jeden z większych hipermarketów. Przed wejściem gigantyczna kolejka na około 30 osób. Niektórzy stoją sami, inni z kimś obok, ale wszyscy w około dwumetrowym odstępie od siebie. Część osób jest w rękawiczkach, niektórzy maja tez maseczki. Ale nikt bez wspomnianych rękawiczek do sklepu nie będzie wpuszczony. Kolejka posuwa się bardzo wolno.



Klient, który stoi teraz przed drzwiami powiedział, że czeka około godziny. To może zaskakiwać, biorąc pod uwagę, że jest prawie północ. Pewnie niektórzy mieli nadzieję, że w środku nocy zakupy na święta zrobią znacznie sprawniej. Ale kolejka posuwa się tak mozolnie głównie z tego powodu, że w dużych sklepach jest ograniczona liczba klientów, którzy mogą robić w danej chwili zakupy. W tym przypadku może być to 21 osób, w nieznacznie mniejszych to 15 klientów.



Aby zrobić zakupy w sobotę, trzeba się pospieszyć. Większość dużych punktów będzie czynna do godziny 13-14. W niedzielę i poniedziałek sklepy będą zamknięte.