Wspieramy krwiodawstwo - pierwsi słuchacze odebrali nagrody! [WIDEO, ZDJĘCIA]

Słuchacze Radia Szczecin wspierają akcję #PromujKrew i wygrywają tablety w ramach naszego krwistego konkursu.

Jedna ze zwyciężczyń, Marika oddaje krew od 10 lat. Podczas wizyty w centrum krwiodawstwa odebrała od nas konkursowy telefon. Jak wspomina, było to duże zaskoczenie.- Szczerze mówiąc to się tego nie spodziewałam. Zadzwoniliście do mnie w momencie jak oddawałam krew i było to niezwykłe przeżycie. Ciśnienie mi na tyle "skoczyło", że oddałam ją w błyskawicznym tempie. Trzeba pomagać innym, to nic nie kosztuje - podkreślała Marika.W ramach konkursu, słuchacze promują krwiodawstwo i dzielą się swoimi historiami. Michalina ma za sobą ponad 10 litrów oddanej krwi, a impulsem do działania było jej własne przeżycie.- Moja historia ma podłoże sprzed kilkudziesięciu lat, kiedy to sama, jeszcze jako noworodek, potrzebowałam krwi i gdzieś ta historia we mnie siedzi. Postanowiłam sama pomagać innym - dodawała słuchaczka Michalina.Radosław, kolejny z nagrodzonych słuchaczy podkreśla, że do oddawania krwi zachęca nie tylko swoich bliskich.- Namówiłem przyjaciela, namówiłem także chłopaków ze straży. U nas w Mieszkowicach często organizowane są akcje wspierające krwiodawstwo, na które też serdecznie zapraszamy. Zawsze jestem na bieżąco, staram się to robić systematycznie. Jest to po prostu coś przyjemnego - podsumowywał Radosław.Akcja #PromujKrew powstała we współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie. Więcej informacji na ten temat znajdziecie na specjalnej podstronie