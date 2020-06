Na zakupy bez maseczki? Możesz dostać mandat [WIDEO, ZDJĘCIA]

Mimo zaleceń szczecinianie nie zasłaniają twarzy, choć powinni, aby chronić siebie i innych przed potencjalnym zarażeniem koronawirusem.

Po tym jak posypały się mandaty w autobusach i tramwajach, pasażerowie założyli osłony na twarz, teraz straż miejska przymierza się do kontroli sklepów.

Szczecinianie, wchodząc do sklepu, rzadko zasłaniają twarz i zachowują dystans: - Po co mi maska? - Mam maskę... w domu. Także spokojnie. - Wszyscy ludzie są bez maseczki przecież. Moja maska jest w aucie.Ekspedientki też przyznają, że raczej nie używają maseczek, a jeśli już, to noszą je pod brodą. - Za gorąco na dworze. Maseczki ciężko się nosi - mówiła jedna ze sprzedawczyń.Straż miejska wlepiła kilka mandatów za brak maseczek w autobusach i tramwajach. Od tego czasu pasażerowie stosują się do zasad. Brak maseczki i niezachowywanie dystansu to egoizm - mówi Joanna Wojtach, rzecznika straży miejskiej.- Zastanawiamy się też, jeśli pozwolą nam na to siły i środki, aby skierować patrole straży miejskiej też w okolice, między innymi galerii handlowych. Z dyscypliną kupujących niestety nie jest najlepiej. Jeszcze raz apelujemy: dbajmy o siebie, dbajmy o innych - dodaje Wojtach.Mandat za brak maseczki to nawet 500 zł. Od początku epidemii strażnicy wystawili kilkadziesiąt mandatów. Niedawno również kilka w autobusach i tramwajach.Dwóch zakażonych Covid-19 pacjentów zmarło we wtorek w szpitalu przy ul. Arkońskiej. W sumie w Zachodniopomorskiem odnotowano 611 przypadków zakażenia, a 22 chore osoby zmarły.Łącznie w Polsce testy laboratoryjne potwierdziły blisko 35 tysięcy zakażeń, zmarło 1,5 tysiąca osób.