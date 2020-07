14 osób rannych w wypadku drogowym w Dźwirzynie [WIDEO, ZDJĘCIA, AKTUALIZACJE]

14 osób, w tym dwoje dzieci oraz kierowca zostało rannych po zderzeniu dwóch autobusów i busa w Dźwirzynie k. Kołobrzegu. Do wypadku doszło ok. godz. 19.

- Na odcinku drogi między Rogowem a Dźwirzynem doszło do zderzenia dwóch pojazdów świadczących usługi przewozu osób. Ze wstępnych informacji wynika, ze kierujący byli trzeźwi - poinformował podkom. Zbigniew Frąckiewicz z KPP w Gryficach.Na miejscu jest kilkanaście wozów strażackich, karetki pogotowia, policjanci, lądował też helikopter Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.- W zdarzeniu łącznie uczestniczyło 19 osób z czego 14 zostało poszkodowanych, w tym dwójka dzieci. Działania polegały na zabezpieczeniu opatrunkami medycznymi poszkodowanych, zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, ograniczeniu rozlewu płynów eksploatacyjnych - dodał rzecznik Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kołobrzegu, kapitan Krzysztof Azierski.Wszystkie osoby ranne były przytomne i był z nimi zachowany kontakt.Do szpitali w Kołobrzegu, Koszalinie, Gryficach trafiło dziewięć osób. Najmocniej poszkodowany kierowca autobusu został przetransportowany śmigłowcem do szpitala w Szczecinie.- Zauważyłam, że dosyć szybko jechał autobus, po chwili usłyszałam huk. Pobiegłam zobaczyć co się stało, okazało się, że zderzyły się dwa autobusy, jeden, który jechał od strony Dźwirzyna chciał ominąć samochód, który stał na poboczu i uderzył w drugi. Pobiegłam pomagać poszkodowanym - opowiadała reporterowi Radia Szczecin jedna z kobiet będących świadkiem zdarzenia.W drodze na miejsce zdarzenia jest wojewoda zachodniopomorski oraz komendant wojewódzki policji.Droga na trasie Dźwirzyno-Rogowo jest całkowicie zablokowana. Rzecznik Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kołobrzegu szacuje, że będzie zamknięta w obu kierunkach co najmniej do godz. 23.