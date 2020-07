Wśród poszkodowanych w Dźwirzynie są dwie osoby w stanie ciężkim

Przed godziną 23 pogotowie zakończyło udzielać pomocy poszkodowanym w wypadku dwóch autokarów pod Gryficami. Najciężej ranni trafili do szpitala w Szczecinie i Koszalinie.

Autobusami jechało 19 osób. Do szpitala trafiło 14 pacjentów - mówi Paulina Targaszewska, rzeczniczka zachodniopomorskiego pogotowia.- W najcięższym stanie było 10-letnie dziecko z urazem głowy, które zostało przetransportowane przez śmigłowiec do szpitala w Szczecinie. Druga osoba w ciężkim stanie to około 40-letnia kobieta, także z urazem głowy. Ona została zabrana przez drugi śmigłowiec. Pozostałe osoby zostały przewiezione karetkami do szpitali - mówi Targaszewska.Dwoje pacjentów pogotowie zakwalifikowało jako ciężko rannych z powodu rozległych urazów głowy.- Dlatego musieli jak najszybciej zostać przetransportowani do szpitali. Natomiast to dziecko i kobieta byli przytomni, zresztą pozostali pacjenci także - mówi rzeczniczka zachodniopomorskiego pogotowia.Dwa autobusy zderzyły się w Dźwirzynie w niedzielę przed godziną 19.Prokuratura wszczęła postępowanie w sprawie wypadku. Jego dokładny przebieg ustalą śledczy.- Z uwagi na liczbę poszkodowanych osób i miejsce, w którym doszło do tego zdarzenia, czyn został wstępnie zakwalifikowany z artykułu 174, par. 1 Kodeksu Karnego, czyli sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym. Czyn ten jest zagrożony karą od sześciu miesięcy pozbawienia wolności do ośmiu lat pozbawienia wolności - mówi Ewa Obarek, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.Do wypadku doszło niedaleko mostu. Autokary, które się zderzyły, uszkodziły stojącego na poboczu busa.