Zmiany dla kierowców w centrum Szczecina [ZDJĘCIA]

Fot. UM Szczecin Fot. UM Szczecin Fot. UM Szczecin

Od najbliższej soboty tramwaje wrócą na swoje stałe trasy, a kierowcy będą mogli przejeżdżać pełnym okręgiem Placu Szarych Szeregów w Szczecinie. Dzień później musimy się spodziewać zmian organizacji ruchu w pobliżu, a dokładnie w alei Jana Pawła II.

- Będzie generalny remont nawierzchni Jana Pawła II poprzez wymianę bieżącej starej kostki granitowej na nową, ciętą łupaną, granitową. Zostanie utrzymany obecny charakter jezdni jako nawierzchnia kamienna - mówi kierownik budowy spółki Rover Rafał Godlewski.



Przy zmienionej nawierzchni będą też nowe chodniki i dodatkowa zieleń. Z chwilą rozpoczęcia prac zmieni się organizacja ruchu - dodaje dyrektor kontraktu Piotr Adamczyk. - Będzie zamknięta Jana Pawła w kierunku Urzędu Miasta od placu Grunwaldzkiego do Felczaka. Będzie zamknięty pas rozdziału, którym jest droga rowerowa i ulica.



Po mniej więcej ośmiu miesiącach prace przeniosą się na jezdnię w stronę placu Grunwaldzkiego. Cała inwestycja potrwa do jesieni przyszłego roku.



Na skrzyżowaniu Piastów z Jagiellońską też zostanie przywrócona stała organizacja ruchu. Rozpoczęły się odbiory torowisk tramwajowych - informuje prezes spółki Tramwaje Szczecińskie Krystian Wawrzyniak. - Dziś są czyszczone wszystkie tory, w czwartek o 8 jest przejazd techniczny. 25 lipca przywracamy "11" i "12" na swoje stałe trasy.



Dodatkowo, również w sobotę w związku z zakończeniem prac na Arkońskiej, co drugi skład tramwajowej "3" będzie omijał pętlę w Lesie Arkońskim i pojedzie aż do Zajezdni Pogodno na Wojska Polskiego.