Policja zatrzymała prawo jazdy dyrektora WORD-u. Jak się tłumaczy?

Wypiłem tylko trzy piwa wieczorem - tłumaczy Cezary Tkaczyk, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego. Z informacji Radia Szczecin wynika, że w ramach akcji "Trzeźwy Poranek", policjanci skontrolowali szefa szczecińskiego WORD-u i zatrzymali mu prawo jazdy.

Tymczasem w rozmowie z naszym reporterem Tkaczyk mówi, że alkomat na komisariacie nie wykazał, że był on pod wpływem alkoholu.- Tylko na przenośnym wykazało 0,3 z groszami plus 0,28. Natomiast na tym stacjonarnym właściwym, wykazało, że nie byłem po spożyciu alkoholu. W piątek jestem na 10 umówiony na komisariacie. Będę to wyjaśniał po to, żeby umorzono postępowanie i nie odbierano mi prawa jazdy. To nie ma oczywiście wpływu, czy będę dyrektorem, czy nie. Gdybym był egzaminatorem, to oczywiście utraciłbym pracę egzaminatora - twierdzi Tkaczyk.- Do kontroli doszło w sobotę - opowiada Tkaczyk. - O godzinie 7.15 jechałem na ryby z Warzymic na Dziewoklicz. Wieczorem faktycznie wypiłem trzy piwa. Byłem po diecie 1500 kilokalorii, kubełkowej. Mam na to zaświadczenia i po prostu organizm był osłabiony. Nie sądziłem, a ważę 120 kilogramów, że rano mogę cokolwiek mieć w wydychanym, powietrzu. Także przepraszam bardzo za to, ale nie miałem świadomości. Na moją obronę jest to, że alkomat stacjonarny nie wykazał tego.Prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu (od 0,2, do 0,5 promila) to wykroczenie i grozi za nie: grzywna w wysokości od 50 zł do 5 tys. zł lub areszt do 30 dni, zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 6 miesięcy do 3 lat i 10 punktów karnych.Odpowiedni wydział urzędu przeanalizuje tę sprawę i zarekomenduje zarządowi województwa konsekwencje, np. odpowiedzialność dyscyplinarną – powiedziała dla jednej z lokalnych gazet Gabriela Wiatr, rzecznik prasowy marszałka województwa zachodniopomorskiego.