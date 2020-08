Prezes Grupy Azoty: Pogoń otrzymała od nas dużo więcej niż 30 mln zł

Nie byliśmy sponsorem, którego znajduje się na ulicy - mówi prezes Grupy Azoty w rozmowie z redaktorem naczelnym Radia Szczecin Przemysławem Szymańczykiem.

Doktor Wojciech Wardacki wskazuje, że sumy przekazywane przez Grupę Azoty upoważniały do mówienia o medalu mistrzostw Polski. Od samego początku wspierania Pogoni przez Azoty.- Dokonaliśmy podsumowania, bo mamy rzetelną księgową. Nie mogę ujawnić kwoty, natomiast powiem tak: na pewno nie 20 czy 30 milionów złotych netto, tylko dużo, dużo więcej. I patrząc na podział środków, zaangażowanie nasze było od 2008 roku, ale weźmy tylko 2012, bo to już był inny poziom finansowania. 2012-2015 r., czyli 4 lata poprzedniego zarządu i do 2020 roku, można powiedzieć nowy zarząd, którym kieruję. Podział środków: 31 procent z tej całej sumy, to było w tym okresie prezesa Jasińskiego, 69 proc. w okresie obecnym - mówił prezes Grupy Azoty.Dr Wojciech Wardacki ujawnił też, jak wyglądała współpraca z Pogonią Szczecin, której Grupa Azoty była głównym sponsorem.- Ratowaliśmy zarząd Pogoni pożyczkami i wcześniejszymi płatnościami, bo z taką prośbą przychodzili. Też nie wiem na ile to wszystko było prawdziwe, ten przekaz. Ale przecież wielokrotnie był prezes Mroczek, wiceprezes, gdzie prosili o wcześniejsze zawieranie umowy czy przedpłaty, żeby dostać licencję, bo było zagrożenie jej uzyskania. Mógłbym tych form współpracy wymieniać bardzo dużo - mówił Wardacki.Umowa pomiędzy Grupą Azoty a Pogonią została wypowiedziana pod koniec czerwca. Klub wciąż nie ma sponsora tytularnego.