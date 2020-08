Wrocław ma krasnale, Międzyzdroje będą mieć mewy, a dokładniej... mewcie.

Miasto planuje ustawić wykonane z brązu figurki ptaków, które mają być dodatkową atrakcją dla turystów.

- Chcemy, żeby każda była indywidualnie stworzona i żeby każda miała "dość mocny pazur". Niech to będzie z przymrużeniem oka, bo wakacje kojarzą się z czymś dobrym i nie zawsze podczas wakacji musimy być do końca poważni. Chcemy, żeby pierwsze pojawiły się w przestrzeni miejskiej już w tym roku - zapowiada Mateusz Bobek, burmistrz Międzyzdrojów.Rzeźby mew to kontynuacja projektu "Mewcia Ewcia", czyli rodzinnej gry miejskiej, która jest atrakcją tego lata i pozwala w formie zabawy zwiedzać najważniejsze atrakcje Międzyzdrojów. Planowane figurki mają nawiązywać do "Mewci Ewci", czyli zabawnej mewy, bohaterki gry.