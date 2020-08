Przekraczają granicę i łamią prawo. Turyści w Świnoujściu narzekają [ZDJĘCIA]

Turyści odpoczywający w Świnoujściu narzekają na brak informacji dotyczących obostrzeń w landzie Meklemburgia-Pomorze Przednie. Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin] Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin] Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin] Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin] Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin] Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin] Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin] Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin] Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin] Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Idą na spacer albo zakupy i łamią prawo - turyści odpoczywający w Świnoujściu narzekają na brak informacji dotyczących obostrzeń w landzie Meklemburgia-Pomorze Przednie.

Dotyczą one nie tylko Polaków, ale też Niemców z innych landów i są związane z epidemią koronawirusa. Turysta odwiedzający Meklemburgię-Pomorze Przednie musi mieć wykupiony nocleg.



Na polsko-niemieckiej granicy w Świnoujściu próżno szukać informacji o zakazie dla turystów jednodniowych. Dlatego wielu łamie go nieświadomie.



- Ja nie wiedziałem. I jestem tam w Ahlbecku i dzwoni do mnie znajoma i pyta: gdzie jesteś? Ja mówię: w Ahlbecku. Ona mówi: to oni ci straszny mandat wlepią, jak cię złapią! Tu nikt nic nie mówił, nic nie było napisane. Przecież nie poszedłbym - skarży się jeden z turystów.



Turystów starają się uświadamiać mieszkańcy Świnoujścia i miejscowi przedsiębiorcy. - My tu stoimy przy granicy, no i odpowiadamy im, że oficjalnie niestety nie wolno. - Też się zajmuję turystyką i informuje swoich gości o tym, że nie wolno.



Janusz Żmurkiewicz, prezydent Świnoujścia, podkreśla od dawna, że dla niego decyzje władz landu ograniczające ruch turystyczny nie są zrozumiałe. - Powinniśmy dążyć do tego, że my tutaj na wyspie Uznam, jesteśmy jak jedna, wielka rodzina. Co to za rodzina, jak nie mogę odwiedzić bliskiego mi, czy znajomego - mówił Żmurkiewicz.



Według ostatnich informacji, Meklemburgia-Pomorze Przednie ma utrzymać zakaz do końca sierpnia.