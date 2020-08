Bombę na Łasztowni znaleziono dużo wcześniej. Już wtedy mogła eksplodować

Brak należytej informacji i pytania o bezpieczeństwo mieszkańców - z tego powodu radny Witold Dąbrowski zwołał w trybie nadzwyczajnym posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Rady Miejskiej.

Chodzi o niewybuch odnaleziony na Łasztowni. Pełnomocnik prezydenta Piotra Krzystka odpowiadał, że wszelkie procedury zostały zachowane i ma podstaw do jakichkolwiek obaw.Zdaniem Witolda Dąbrowskiego, działania w sprawie ładunku powinny zostać podjęte wcześniej, bo został on odnaleziony już 6 sierpnia.- Po 11 dniach od zdarzenia przewodnicząca nie posiadała żadnej wiedzy o tym, że ta bomba jest. Uważam, że jest to skandaliczne. Doradca prezydenta Szczepan Stępiński poinformował mnie, że procedury nie przewidują powiadamiania przewodniczącego komisji czy przewodniczącego Rady Miasta - mówi Dąbrowski.Chorąży Henryk Trembas z 5. pułku Inżynieryjnego w Podjuchach poinformował, że bombę wydobyła koparka podczas prac budowlanych i już wtedy mogła eksplodować.- Bomba została wydobyta przez maszyny, przez organ roboczy i z niego niemalże wyleciała, ponieważ operator nawet nie wiedział, że w ogromnej łyżce ma bombę. Możemy powiedzieć, że nie zadziałał jakieś zapalnik czy samolikwidatory, które spowodowałoby, że teraz pewnie byśmy się już nie spotkali - mówi Trembas.Pełnomocnik prezydenta ds. bezpieczeństwa Szczepan Stempiński powiedział, że działania zostały podjęte adekwatnie do sytuacji i nie może być mowy o opieszałości ze strony Sztabu Kryzysowego.- Przygotowanie działań do podjęcia takiego ładunku, nie jest rzeczą prostą. Gdyby tak było, usunięto by już dawno wszystkie przeszkody, które znajdują się w torze wodnym. A przypominam, że w toni znajdują się na torze wodnym ładunki, które potencjalnie zagrażają w dużo większych skutkach niż ten, który w tej chwili tam się znajduje - mówi Stempiński.Niewybuch zostanie podjęty w niedziele o godzinie 5 rano. Miasto zarządziło ewakuację kilkuset mieszkańców. Bomba zostanie przewieziona na poligon w Drawsku Pomorskim przez saperów z 5. pułku inżynieryjnego ze Szczecina.