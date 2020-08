"Punkt będzie wizytówką Pomorza Zachodniego" [WIDEO, DUŻO ZDJĘĆ]

Realizacja: Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Obywatele innych krajów mają od piątku w Szczecinie swój Punkt Obsługi Cudzoziemców. Otwarty został na wewnętrznym dziedzińcu Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Nowe w pełni zadaszone biuro obsługi wyposażone jest w dwadzieścia stanowisk, informację ogólną oraz wydzielony kącik zabaw dla dzieci.



- Jest także w pełni dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych - mówi wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Paweł Szefernaker. - Takie miejsca są wizytówką urzędów i wizytówką naszego kraju dla tych, którzy przyjeżdżają i chcą tu mieszkać, pracować, którzy chcą się tu rozwijać. Jestem przekonany, że ten punkt będzie wizytówką Pomorza Zachodniego i administracji na Pomorzu Zachodnim.



- Do nowego biura przeniesione zostały stanowiska obsługujące sprawy związane z pozwoleniami na pobyt i pracę dla cudzoziemców - mówi wojewoda zachodniopomorski Tomasz Hinc. - Zadania, które będą tu realizowane, to zadania XXI wieku. W tym miejscu będą obsługiwani cudzoziemcy i wszelkie sprawy, które cudzoziemcy muszą załatwić w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim, będą właśnie w tym miejscu realizowane.



Koszt zadaszenia dziedzińca oraz przygotowania i wyposażenia punktu obsługi wyniósł ponad 8 milionów złotych.