W Szczecinie się zaczęło. 40. rocznica Porozumień Sierpniowych

40 lat temu w świetlicy Stoczni Szczecińskiej im. Adolfa Warskiego strajkujący i rząd podpisali porozumienie o zakończeniu strajku.

Wśród postulatów był jeden, który zarówno w Szczecinie jak i Gdańsku był najważniejszy.







- Uzgodniono, że w oparciu o opinie ekspertów, będą mogły powstać samorządne związki zawodowe, które będą miały socjalistyczny charakter, zgodnie z Konstytucją PRL przy przyjęciu następujących zasad: komitety strajkowe, z chwilą zakończenia strajku, stają się komisjami robotniczymi. Rozpisują one w miarę potrzeby powszechne, bezpośrednie, tajne wybory do władz związków zawodowych - postulaty odczytywał Marian Juszczyk, członek komitetu strajkowego.

Ze strony rządowej najważniejszy podpis złożył wicepremier Kazimierz Barcikowski.- Mam nadzieję, że wraz z dokonaniem aktów podpisu kończymy strajk w Szczecinie. Bardzo byśmy chcieli, aby te podpisy stały się właśnie tym sygnałem do normalnego funkcjonowania miasta, do normalnej pracy wszystkich przedsiębiorstw - mówił wicepremier.Międzyzakładowemu Komitetowi Strajkowemu szefował Marian Jurczyk. - Mamy świadomość tego dokonania i dlatego nasze prace są wspólnym naszym sukcesem. Zdajemy sobie sprawę, że wspólne uzgodnienia są dopiero początkiem długiej drogi do poprawy stanu naszej gospodarki - powiedział Jurczyk.Porozumienia szczecińskie były pierwszymi z tzw. Porozumień Sierpniowych. Dzień później swoje podpisali strajkujący w Gdańsku, a na początku września w Jastrzębiu.Porozumienia w Szczecinie były jednymi z tych, które kończyły falę strajków w sierpniu 1980 roku. Władze zgodziły się między innymi na rejestrację Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych, uwolnienie więźniów politycznych, postawienie pomnika ofiar Grudnia 1970 roku i przeprowadzenie reform gospodarczych.Strajki w Szczecinie rozpoczęły się 18 sierpnia w Stoczni Remontowej "Parnica", a potem w Stoczni im. Adolfa Warskiego oraz w Stoczni "Gryfia".Sierpień'80 był impulsem do powstania Solidarności, a w konsekwencji przemian systemowych, które doprowadziły do upadku PRL. Tak wygląda program niedzielnych uroczystości rocznicowych w Szczecinie.