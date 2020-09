Szczecińskie obchody wybuchu II wojny światowej [WIDEO, ZDJĘCIA]

W 81. rocznicę wybuchu II wojny światowej złożono kwiaty pod pomnikiem "W hołdzie Bohaterom Września 1939 - Rodacy" na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie.

Edward Zulewicz wspominał pierwsze dni wojny. Był wtedy uczniem szóstej klasy.- Idąc ze szkoły do domu zobaczyłem pierwsze ślady wojny. Parę godzin wcześniej niedaleko dworca samoloty uszkodziły transport z żołnierzami. To była kawaleria, konie zabite, ludzie zabici. Ten szok był taki, że trudno było zamknąć oczy, człowiek przez cały czas miał je otwarte: co się dzieje, niepojęte?! - wspominał.Za ofiary wojny modlił się - wraz z kapelanami Wojska Polskiego - arcybiskup szczecińsko-kamieński Andrzej Dzięga.- Przywołując wspomnienie tamtego pranka i pierwszego dnia września stawiamy sobie pytanie: jakie siły działają w ludzkim sercu, skoro po wyjściu z Raju ludzie potrafią toczyć wojny, zarówno te militarne, jak i gospodarcze, polityczne, kulturowe i duchowe. A wśród nich to najważniejsze zmaganie o ludzkie serce i o ludzką duszę - podkreślił abp Dzięga.Kwiaty pod pomnikiem złożyli kombatanci, przedstawiciele Wojska Polskiego, władz rządowych i samorządowych. Po uroczystości uczczono też pamięć generała Aleksandra Litwinowicza, jedynego tak wysokiego stopniem żołnierza, który jest pochowany w Szczecinie.