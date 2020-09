"Niech pan uważa na żarty". Gorąco w studiu Radia Szczecin

Ostra wymiana zdań w programie Radio Szczecin na Wieczór. "Niech pan uważa na żarty" - mówił przewodniczący rady gminy w Przelewicach Marian Świderski do wicemarszałka województwa Olgierda Kustosza. Wcześniej Kustosz zarzucił Świderskiemu, że ten "zerwał się z choinki" i nie zna działań Urzędu Marszałkowskiego w sprawie przejęcia Ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach.

- A pan przewodniczący to myślę, że tak trochę z choinki się zerwał. Jako mieszkańcy, znamy się bardzo dobrze. Szkoda, że nie było go na spotkaniu społecznym z mieszkańcami gminy Przelewice w Domu Kultury w Przelewicach, bo by usłyszał wtedy inne głosy - powiedział wicemarszałek Kustosz.Przewodniczący rady gminy w Przelewicach Marian Świderski przypomniał działania Kustosza dotyczące Ogrodu Dendrologicznego.- Nawiązując do wypowiedzi pana marszałka, że się urwałem z choinki. To pan marszałek chyba się urwał z choinki, kiedy był radnym wojewódzkim, chyba w 2016-17 roku przewodniczącym komisji rolnictwa, kiedy wyraził zgodę na budowę chlewni dwa kilometry od Ogrodu Dendrologicznego w miejscowości Myśliborki. Także panie marszałku, niech pan uważa, jak pan sobie żartuje - powiedział Świderski.Obaj politycy pochodzą z gminy Przelewice.