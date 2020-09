We wtorek ruszyły zawody organizowane przez Nadleśnictwo Kliniska.

Aby wziąć w nich udział, trzeba było zebrać zespół (od 2 do 5 osób), a potem ruszyć do lasu - tłumaczy Kacper Zawiliński z Nadleśnictwa Kliniska.- Każdego dnia rywalizacji należy przyjść ze swoim koszykiem, gdzie zostanie nadany numer startowy oraz odbędzie się rejestracja. Z zebranymi grzybami należy wrócić do godziny 14:30, gdzie dokonamy ważenia grzybów - mówi Zawiliński. Zawody potrwają od wtorku do piątku. Udział w nich jest bezpłatny, a na najlepszych grzybiarzy czekają nagrody.