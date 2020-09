Nieporozumienia w... Porozumieniu Gowina

Jarosław Gowin. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Kością niezgody są wybory do szczecińskiego zarządu partii Jarosława Gowina. Skutki to: wzajemna krytyka w mediach społecznościowych i rezygnacja szefowej koła w Policach Ewy Chmielewskiej.

Obydwie strony sporu zarzucają sobie brak działań, a co za tym idzie brak podstaw do sprawowania funkcji.



Ewa Chmielewska twierdzi, że nowy przewodniczący i jego zastępca, czyli Marek Zakrzewski i Grzegorz Walter zaprzestali działalności w partii 2 lata temu, bo niedostali się na listy wyborcze PiS do szczecińskiej rady miasta. Tym samym według Chmielewskiej nie mieli oni prawa do organizacji wyborów władz partii, które wygrali.



- Wybory odbywają się w taki sposób, że zaprasza się na te wybory zupełnie nowe osoby, które nawet nie wiem kiedy przeszły, kiedy się zapisały, w ogóle nie działały. Sami panowie również nie działali - dodaje Chmielewska.



Szef Porozumienia w regionie Marek Zakrzewski tłumaczy z kolei, że wraz z Grzegorzem Walterem wielokrotnie próbowali nawiązać kontakt z szefową koła w Policach, ale odzewu nie było.



- Pani Ewa w ogóle nie kontaktowała się z Zarządem Okręgu, a pani Ewa z koła w Policach zrobiła bardziej swoją własną małą partię - komentuje Zakrzewski.



Zakrzewski dodaje, że gdyby Ewa Chmielewska miała konkretne argumenty na źle przeprowadzone wybory nowych władz partii w regionie, to powinna je zgłosić do władz centralnych, a nie rezygnować z członkostwa w partii.