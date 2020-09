Joga śmiechu z seniorami [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

W środę swoje święto mają chłopcy, w czwartek - seniorzy. Już w środę w Szczecińskim Inkubatorze Kultury miało miejsce kameralne spotkanie z podopiecznymi Centrum Seniora. Była joga śmiechu, koncert i wspólne śpiewanie.

- Dzięki zespołowi możemy rozwijać swoje pasje muzyczne i wokalne - mówią wokalistki zespołu "Ale babki". - My sobie utworzyliśmy taki mały zespół i tak sobie śpiewamy takie piosenki odpowiednie do wieku. Zawsze zaczynamy od hymnu seniora, żeby podkreślić, że my jesteśmy seniorami.



W zajęciach wykorzystano m.in. jogę śmiechu. - Polecam to ćwiczenie wszystkim, osobom starszym, ale nie tylko - przekonuje Klaudia Piotrowska z Centrum Seniora w Szczecinie. - Jest to czas, kiedy człowiek wymusza na sobie śmiech. Nasz mózg jest tak skonstruowany, że możemy go oszukać i wymuszając ten śmiech różnymi formami i zadaniami, ćwiczeniami powodujemy, że polepsza nam się nastrój, że dotleniamy organizm i wydzielają się endorfiny.



Międzynarodowy Dzień Osób Starszych obchodzony jest co roku 1 października już od 30 lat.